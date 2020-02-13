«Жду звонка»: откуда в квартире умершего Владислава Галкина появилась эта записка

Согласно официальной версии, Владислав Галкин скончался от острой сердечной недостаточности. Однако близкие актера долгое время не могли поверить в то, что он умер в силу естественных причин. Так, приемный отец Влада Борис Галкин предполагал, что его сын стал жертвой грабителей. Подливала масла в огонь и предсмертная записка, которую Владислав оставил на кухонном столе.

Обнаружение тела и причины смерти

Владислава Галкина обнаружили на съемной квартире 27 февраля 2010 года, то есть через два дня после его смерти. Первым тревогу забил приятель актера Игорь Костенко, которому Борис Галкин, приемный отец Влада, поручил присматривать за сыном. Костенко приходил проведать друга 26 февраля, но тот дверь ему не открыл. Трубку телефона Галкин тоже не взял. Когда на следующий день история повторилась, Костенко вызвал МЧС и милицию. Но помочь актеру уже не смогли. По данным проведенной экспертизы, он скончался за двое суток до того, как Костенко вместе с сотрудниками правоохранительных органов и спасателями оказался в квартире. Официальной причиной смерти Владислава Галкина была названа острая сердечная недостаточность.

По мнению патологоанатомов, проводивших вскрытие, к летальному исходу могла привести алкогольная зависимость. Благодаря обильным возлияниям, кроме проблем с сердцем, у Владислава имелись жировые клетки в печени и увеличенная селезенка. Тот факт, что в последнее время актер злоупотреблял спиртным, подтверждался и другими обстоятельствами. Взять хотя бы пьяный дебош, который устроил Галкин за год до своей кончины в одном из московских баров. Кроме того, в квартире артиста милиционеры нашли пустую бутылку из-под коньяка.

Две записки

Тем не менее многие не могли поверить в то, что смерть 38-летнего Галкина наступила в силу естественных причин. Борис Галкин, который усыновил Владислава, предполагал, что актера могли убить. Дело в том, что незадолго до гибели Галкин-младший снял в банке крупную сумму, которую планировал потратить на ремонт жилья. Однако при осмотре помещения денег обнаружено не было. Зато на внешней стороне входной двери милиционеры нашли записку с номером телефона и именем «Илья». Эта улика могла вывести следствие на след злоумышленников. Однако оказалось, что бумагу прикрепил к двери строитель, которого накануне пригласил Галкин. Вот только Илья в квартиру так и не попал, поэтому и оставил записку.

Второе послание было обнаружено на столе в кухне. В нем было всего два слова: «Жду звонка». Так как, по словам друзей и соседей, Галкин проживал один, появилась версия, что записку незадолго до смерти написал сам Владислав. Тот, от кого Галкин ждал звонка, тоже мог пролить свет на случившееся. Имя настоящего автора записки стало известно только спустя долгих полгода.

Жду звонка

Как выяснилось, записку оставила актриса Анастасия Шипулина, с которой Владислав Галкин поддерживал близкие отношения. В последние месяцы жизни Шипулина беспокоилась за Влада. Когда после скандала в баре Галкину предъявили обвинение, Анастасия сопровождала его на все судебные заседания. Тем не менее вместе актеры не проживали. Да и ключей от квартиры у артистки тоже, по-видимому, не было. Пресловутую записку Шипулина, которая тоже не смогла ни дозвониться, ни достучаться до Галкина, просунула в дверную щель. Анастасия волновалась за Владислава, поэтому и напомнила ему о том, что она ждет от него хотя бы звонка. Когда же дверь взломали, записка Шипулиной выпала, кто-то поднял ее и положил на кухонный стол.